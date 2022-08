Manifs du 14 et 17 août : Cellou Dalein appelle à la mobilisation

Entre Cellou Dalein Diallo et le CNRD, c’est la fin de l’idylle. Malgré la dissolution du FNDC, le leader de l’UFDG ne lâche pas prise. Sur son compte Facebook, M. Diallo qui est à l’étranger depuis mars dernier appelle à la mobilisation les 14 et 17 août à Bruxelles et en Guinée contre « les décisions arbitraires du CNRD ».

« J’exhorte tous les militants et sympathisants de l’UFDG, de l’ANAD ainsi que tous les Guinéens épris de justice et de liberté résidant en Europe à répondre massivement à l’appel à manifester lancé par le FNDC ce dimanche 14 août 2022 à 14h00 au rond-point Robert Schuman à Bruxelles », dit-il. Ajoutant que « l succès des mobilisations appelées par le FNDC en Guinée et à l’étranger sera la meilleure réponse aux décisions arbitraires du CNRD de dissoudre le mouvement et d’interdire les manifestations pacifiques en Guinée ».

Noumoukè S.