Manifs du FNDC : de Sonfonia à Kagbélen, commerces fermés, circulation perturbée !

L’axe Sonfonia-Kagbélen n’a pour le moment pas observé le mot d’ordre lancé par le front national pour la défense de la constitution (FNDC). Ce mardi, 21 janvier, nonobstant la fermeture des activités économiques (commerces, Banques, assurances et stations services), et une première manifestation dispersée, la résistance active et permanente appelée par le FNDC est pour le moment peu suivie.

En ce moment, tous les coins réputés chauds, sont bouclés par les forces de l’ordre. Au moment où nous quittions les lieux, des tirs de gaz lacrymogènes résonnaient au niveau du rond-point T8.

Thierno Sadou Diallo