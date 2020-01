Le calme constaté ce mardi matin sur l’axe Sonfonia-Kagbélen aura été de courte durée. Des jeunes ont érigé des barricades à plusieurs endroits créant ainsi de violents affrontements entre eux et les forces de l’ordre.

En ce moment, manifestants et forces de l’ordre jouent au chat et à la souris dans les quartiers. Sur la route, plus aucun engin ne circule.

Thierno Sadou Diallo