« On n’a pas les moyens d’empêcher les drames que nous vivons dans la rue » (Ousmane Gaoual Diallo, PP)

Le ministre porte-parole (PP) du gouvernement du CNRD et ministre des Postes Télécommunications et de l’Économie Numérique a lors de son passage dans l’émission « Mirador » de la radio FIM FM, ce lundi 5 septembre, marquant l’an 1 de la prise du pouvoir par le Groupement des Forces Spéciales (GFS) fait savoir que le Gouvernement auquel il appartient ne possède pas de nos jours des moyens pour encadrer une manifestation de rue et empêcher que les drames ne se produisent.

À en croire Ousmane Gaoual Diallo, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les nouvelles autorités ont interdit toutes les manifestations de rue.

« On n’a pas les moyens d’empêcher les drames que nous vivons dans la rue. À chaque fois que des gens sortent, à chaque qu’il y a eu des drames, chacun d’entre vous ici déplore et on n’a aucun moyen de les empêcher. Il y a eu des manifestations sans drames mais je dis on n’a aucun moyen de faire face aujourd’hui et d’empêcher que les drames se fassent. Le gouvernement prend sa responsabilité et dit que c’est interdit, point. Et les gens disent non on va quand même manifester et les drames se posent, soit vous êtes complaisants par rapport à ces drames et qu’ils ne vous disent rien soit vous acceptez l’idée que c’est interdit parce que ce n’est pas définitif jusqu’à la fin du monde », a coupé court le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo.

Ce qu’il faut retenir, si cette journée marque le première anniversaire de l’avènement du CNRD au pouvoir en Guinée, de l’autre côté, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) dissous par le ministère de l’Administrateur du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a appelé à une manifestation sur toute l’étendue du territoire national pour, dit-il, exiger le retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Mamadou Yaya Barry