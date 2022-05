Manifs : voici le (vrai) discours du Premier ministre à Macenta (vidéo)

Depuis plusieurs heures, le discours du Premier ministre guinéen Mohamed Béavogui prononcé à Macenta, ville du sud du pays dont il est originaire, fait polémique. Le chef du gouvernement qui s’adressait à ses concitoyens a appelé à « ne pas mourir pour des bêtises » dans une zone connue pour ses conflits interethniques. Extrait du discours👇👇

« Je vais vous dire aussi que là-bas [à l’étranger] quand j’ouvrais la télévision ou je lisais les réseaux sociaux et que ici à Macenta on se frappait, on cassait des maisons, les jeunes mourraient, j’avais mal. J’avais très mal parce que je me demandais pourquoi ça doit se passer chez moi ? Pourquoi chez moi ? Qu’est-ce qu’on a fait pour qu’on s’entretue ? Pour qu’on brûle nos maisons ? Pourqu’on se blesse ? Pourquoi ? Et, ça jusqu’à présent, je n’ai pas compris. J’espère que je ne comprendrais jamais parce que ça ne se répètera jamais. N’est-ce pas ça ne se répétera jamais ? Les jeunes, refusez de mourir pour quelqu’un d’autre. Mourrez pour vous-mêmes. Et, vous-mêmes, c’est quoi? C’est votre avenir. N’acceptez pas!. Papas, mamans, n’acceptez pas que vos enfants meurent pour des bêtises. Je vous en prie. A partir de maintenant, Macenta va devenir l’exemple d’unité et de rassemblement. Quel que soit le problème qui se pose, on s’asseoit, on parle. (…) »

Vidéo réalisée par Kibaro224…

Mediaguinee