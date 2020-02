Manque aigu de courant à Conakry : Alpha Condé annonce l’arrivée d’un bateau turc

Conakry est dans le noir et la chaleur. Le régime Condé fait face depuis plusieurs jours à un manque aigu de courant. Provoquant un peu partout des émeutes dans la capitale Conakry. Les populations, fatiguées et désemparées ne savent plus à quel saint se vouer. Elles qui pourtant attendaient impatiemment la fin de la construction du barrage de Souapiti pour ne plus revivre les années noires. Et voilà que le président guinéen annonce sur son compte Facebook qu’un bateau turc est arrivé à Conakry.

“L’arrivée de ce bateau turc permettra d’accroître considérablement la desserte en électricité de la capitale en cette période d’étiage au niveau de nos barrages”, écrit-il sur son compte.

Sur la toile, cette décision du pouvoir de faire appel à un navire étranger pour desservir Conakry est très critiquée par les internautes qui rappellent toutes “ces mesures palliatives qui n’ont jamais résolu la problématique de l’électricité en Guinée, château d’eau de l’Afrique de l’Ouest”.

Pour l’instant, aucune information ne fuite sur ce bateau turc ni son coût d’exploitation et pour combien de temps restera-t-il dans les eaux guinéennes ?

