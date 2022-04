Manque de courant à Siguiri : le projet KAMA accusé, les citoyens comptent manifester

Depuis plusieurs jours, la population de Siguiri manque énormément du courant électrique surtout en cette période du mois saint de Ramadan. Mécontente de ce manque d’électricité, la jeunesse de Siguiri compte manifester pour réclamer le courant après tant de coupures. C’est la raison pour laquelle les populations comptent manifester comme le souligne le président de la commission courant et contentieux.

« On avait prévu une grève illimitée contre EDG. Le courant fourni par la SAG n’est plus profitable. Tous les moteurs se trouvant dans la société qui alimentaient Siguiri centre ne marchent plus. EDG ne fait plus l’affaire de la préfecture », a-t-il expliqué.



La Directrice du projet KAMA joint au téléphone par l’autorité préfectorale a rassuré que les matériels sont en cours de route « nous vous rassurons monsieur le Préfet que dans un court délai, les matériels seront à Siguiri, sinon nous sommes en train d’aider EDG de Siguiri .Mais je vais embarquer les nécessaires pour Siguiri », affirme-t-elle.



Véritablement, malgré que c ‘est l’État guinéen qui paie le courant de Siguiri à travers les redevances minières mais la desserte en courant reste un véritable casse-tête.



Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601