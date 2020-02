Manque de courant/Quand des agents sèment la terreur dans des familles à Coléah : ‘’ils ont frappé le petit jusqu'à ce qu'il a déféqué sur lui''

Suite à une manifestation dans la nuit de ce lundi, 17 février 2020 au quartier Coléah Imprimerie contre le manque d’électricité, les forces de sécurité ont infiltré le quartier pour dissuader les manifestants en tirant des gaz lacrymogènes. C’est en ce moment que le jeune ”Mbappé” qui avait été envoyé par son père acheter une bougie a eu la malchance de se trouver sur leur chemin. Au mauvais endroit et au mauvais moment, le jeune garçon apeuré par les tirs de gaz lacrymogènes a pris la fuite et est allé se réfugier dans une cour. Malheureusement pour lui, cela n’a pas suffi pour le mettre à l’abri de ses détracteurs. Les policiers le poursuivent, se saisissent de lui et le frappent jusqu’à ce qu’il fasse caca sur lui et l’emmènent de force.

Mariama Touré, propriétaire de la concession où habitent les parents du garçon d’expliquer : « Pendant que les manifestants brûlaient les pneus lui il était dans la cour. Des barricades avaient été érigées aux deux carrefours de l’Imprimerie. Et comme à chaque fois, moi lorsqu’il y a des échauffourées dans le quartier j’interdis aux enfants de sortir sinon je vais fermer le portail. Et comme il n’y a pas de courant, son père l’a envoyé acheter une bougie, une boite d’allumettes et un insecticide. Il est allé donc les acheter mais son départ a coïncidé avec l’arrivée des forces de sécurité sur les lieux. Lorsque ces derniers ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes, il a paniqué et a pris la fuite avec les gens qui courraient jusqu’à aller se réfugier dans la maison de Docteur Soumah. Après qu’ils aient commencé à tirer les gaz, sa petite sœur qui était allée le chercher l’a vu en train d’être emmené de force par les policiers. Alors elle a accouru vers lui en criant : ”laissez-le c’est mon frère, c’est mon père qui l’a envoyé acheter un insecticide alors je suis venue le chercher”. Ils l’ont giflée elle aussi sur les deux joues et ont commencé à la frapper. Il y a un policier qui a dit de l’emmener elle aussi mais un autre a dit de la laisser parce que c’est une fille. Alors ils l’ont laissée.

Quant à la maison dans laquelle le jeune Mbappé s’était réfugié, des dégâts y ont été constatés, écran plat et ventilateur gâtés, des vêtements dispersés, la maîtresse des lieux encore sous le choc n’a pu nous dire mot. C’est sa belle-sœur qui nous a raconté la scène : « nous étions assises dehors et le petit est venu en courant. Le petit, nous le connaissons. Le gendarme est venu après lui et a commencé à le frapper jusqu’à ce qu’il défèque sur lui. Ma belle-sœur était couchée avec les enfants, en frappant le petit ils ont même déchiré ses habits parce qu’il voulait emmener le petit de force. Il (le policier) est donc allé appeler ses amis qui sont venus sortir le petit de force en lui donnant des coups. Ils ont même gâté notre télévision écran plat, notre ventilateur et notre installation de Canal plus », relate-t-elle.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le jeune Mbappé a été conduit au PM3 de Matam.

Maciré Camara