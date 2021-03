Manque d’eau à Labé : ‘’les robinets sont à sec depuis des mois par manque de carburant’’ (responsable de la SEG)

L’humanité a célébré ce 22 mars, la journée internationale de l’eau. Cet évènement coïncide a moment où de plus d’un mois, les citoyens de Labé sont confrontés à plusieurs difficultés liées à l’obtention de l’eau potable.

Depuis plus d’un mois, les robinets de la Société des Eaux de Guinée (SEG) sont à sec dans la ville de Labé. Du coup, dame Aïssatou Diallo se lève entre 5 h et 6 h du matin pour aller chercher de l’eau.

« Nous souffrons énormément par ce manque d’eau. Nous sommes obligées de se rendre dans les périphéries pour avoir de l’eau. Je me lève entre 5 h ou 6 du matin. Mais malheureusement, des fois, cette recherche se poursuit jusqu’à 12 heures et parfois mais en vain. La vie et la santé vont de pair », explique cette dame.

Cette autre dame fait presque cette corvée presque quotidiennement au niveau des forages, mais la faible tension du courant rend cette quête difficile.

« C’est au niveau des forages que nous arrivons à avoir un peu d’eau. Mais actuellement, avec la faible tension du courant, ce n’est pas facile et ça fait presque 3 mois l’eau n’a pas coulée dans les robinets de la SEG. Vu que nous sommes à l’approche du mois saint de ramadan, nous allons jeûner dans des conditions très difficiles », affirme Fatoumata Dalanda Diallo.

Interrogé sur ce manque d’eau dans les robinets de la SEG, le chef du centre de la SEG de Labé parle d’un manque de carburant.

« Actuellement, cette pénurie d’eau est due au manque de carburant. On n’a pas reçu notre dotation de gasoil et le courant électrique qui est là, la tension ne peut pas faire fonctionner nos machines. C’est le problème fondamental parce qu’actuellement, on a aucune panne technique, tout est lié au carburant. Actuellement, chaque mois, c’est la direction générale qui nous envois notre dotation de 20 mille litres de gasoil. Mais ça fait longtemps on n’a pas reçu notre dotation en carburant. Et c’est la cause réelle de cette rupture. La fois dernière on a appelé notre directeur général qui nous demande de se patienter et que ce ne pas Labé seulement qui est confronté à cette pénurie. Depuis le 5 févier dernier, nous n’avons reçu aucune dotation de gasoil », a précise Hady Barry.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

