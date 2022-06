Manque d’infrastructures : « nous avons projeté un budget de 30 mille milliards Gnf » (Mohamed Béavogui)

Pour clôturer l’immersion des ministres dans la région de Labé, le premier ministre a animé une conférence de presse ce samedi 11 juin 2022, dans la salle des réunions du gouvernorat de Labé.

Dans son allocution, le chef du gouvernement de la transition, dit être conscient du manque d’infrastructures de N’Zérékoré à Labé. Mohamed Béavogui a souligné que son gouvernement a projeté un budget de 30 mille milliards de francs guinéens pour pouvoir faire face à ces différentes situations.

« Nous avons toujours les moyens de ce que nous voulons faire de façon raisonnable. Notre objectif aujourd’hui, c’est de faire en sorte qu’on puisse aller d’une ville à une autre sans problème. Notre objectif aujourd’hui, c’est de faire en sorte qu’il y ait de l’électricité pour tout le monde, qu’il y ait de l’eau pour tout le monde. Nous voulons aussi faire en sorte qu’il y ait des infrastructures pour les hôpitaux et des salles de classes pour que nos enfants puissent étudier. Oui, si nous avons des ambitions correctes, nous en avons les moyens. Nous avons projeté un budget de, si je me rappelle de 30 mille milliards et nous avions prévu des recettes d’à peu près 26 mille milliards. Dans ce budget là, nous avons essayé de proposer un programme d’investissement qui correspond à nos préoccupations actuelles », a déclaré Mohamed Béavogui avant d’ajouter : « C’est vrai, il y a la crise qui change les données, parce qu’on a des augmentations de prix. Nous sommes obligés de subventionner le carburant, subventionner la nourriture que nous importons et beaucoup d’autres choses pour que le panier de la ménagère ne souffre pas trop. Nous sommes obligés de subventionner l’électricité et nous continuons les investissements. Mais malgré ça, si nous sommes organisés, oui, pour les besoins simples dont les populations ont besoin, on peut s’organiser et on peut trouver les moyens ».

Tidiane Diallo, correspondante régionale à Labé

