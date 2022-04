Mansour Kaba annonce la mort politique d’Alpha Condé et félicite Kassory, « expert en traversée du fleuve à gué sans se mouiller »

Mohamed Mansour Kaba, président du PAG-DYAMA a signé un communiqué dans le lequel il annonce la mort politique du professeur Alpha Condé et felicite Ibrahima Kassory qu’il qualifie d' »expert en traversée du fleuve à gué sans se mouiller ». Lisez !

NOS SINCERES CONDOLEANCES POUR LA MORT POLITIQUE DU PROF. ALPHA CONDE ET TOUTES NOS FELICITATIONS A IBRAHIMA KASSORY FOFANA, EXPERT EN TRAVERSEE DU FLEUVE A GUE SANS SE MOUILLER, POUR LE SUCCES ECLATANT DE SON HOLD-UP SUR LE RPG-ARC-EN-CIEL A CONAKRY

Pour ceux et celles de nos compatriotes qui ont de la mémoire, la victoire éclatante de Ibrahima Kassory Fofana (IKF) aux assises du RPG-AEC du 31 mars 2022 à Conakry est, en fait, une victoire posthume de l’ancien président ethnocentriste Lansana Conté-Wo-Fata-Ara. Comment pouvez-vous faire la différence entre IKF, tout-puissant ministre de l’Economie et des Finances du président Lansana Conté-Wo-Fata-Ara et le même IKF, Premier ministre du président Alpha Condé jusqu’à la chute mémorable de celui-ci le 5 septembre 2021?

A l’origine, le RPG a été créé par ses fondateurs en réaction aux crimes de sang et aux crimes économiques qui ont frappé les ressortissants de la Haute Guinée à Conakry, à l’occasion du coup d’état qui a été malhonnêtement attribué au col. Diarra Traoré, le 4 juillet 1985. A cette occasion, plus de 70 cadres militaires, de nombreux civils d’ethnie Maninka et des dignitaires de l’ancien régime de Sékou Touré ont été exécutés à Kindia sans jugement. La complicité d’Alpha Condé avec le régime de Lansana Conté-Wo-Fata-Ara a commencé en ces temps-là, car ce sont des militants du MND dirigé par Alpha Condé qui se sont associés avec des militaires en mission pour piller et démolir les biens immobiliers appartenant à des Maninka de la Haute Guinée résidents à Conakry. Ici nous n’évoquons que des faits réels!

La rencontre, à l’étranger, d’Alpha Condé avec des officiers d’ethnie Maninka qui ont échappé aux exécutions sommaires, contribuera à la création du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG), une fusion entre le MND et le groupe des militaires Maninka en exil.

Si, après plus d’une dizaine d’années d’exercice du pouvoir, les cadres dirigeants du RPG-AEC ne trouvent qu’un Ibrahima Kassory Fofana (IKF) pour présider leur parti politique, alors nous leur disons: “YAKO! et Bonjour les dégâts!”

On ne fait pas la politique avec des sentiments. Une preuve de cette assertion réside dans le fait que l’imam de la Mosquée Faysal de Conakry est allé féliciter IKF à son domicile avant même sa confirmation à la tête du RPG-AEC. Celui-ci s’est totalement disqualifié par ce geste d’incontinence! Ce qui veut dire qu’il y a “anguille sous roche”.

On peut difficilement condamner les crimes économiques et de sang, ainsi que les brigandages commis par Lansana Conté-Wo-Fata-Ara et Alpha Condé, sans y associer leur complice et plus proche collaborateur qui a pour nom: Ibrahima Kassory Fofana (IKF). A mon seul et modeste niveau, je peux citer des exemples d’injustice et de brigandage commis par Lansana Conté-Wo-Fata-Ara avec la complicité de IKF et pour de simples raisons d’ethnocentrisme exacerbé:

a) Refus catégorique de Lansana Conté-Wo-Fata-Ara de payer des honoraires de plus de cent millions de francs guinéens dus au bureau d’études TAS International, malgré l’intervention de son frère aîné “Le vieux Christian”, Ibrahima Kassory Fofana (IKF) étant, en ce moment, le tout-puissant ministre de l’Economie et des Finances;

b) Le brigandage et le vol en association de tous les équipements neufs de l’usine de jus de fruit de Foulaya à Kindia ordonnés par Lansana Conté-Wo-Fata-Ara. Ici aussi, c’est le ministre de l’Economie et des Finances IKF qui aurait ordonné un audit sur cette usine, avant le vol organisé des équipements qui ont coûté des millions de dollars USA à des citoyens guinéens et leurs partenaires étrangers;

c) Fin 1998, Lansana Conté-Wo-Fata-Ara emprisonna Alpha Condé après l’avoir arrêté à Sipilou, en route pour la Côte d’Ivoire. Les nombreuses interventions du président Jacques Chirac (France), de Madeleine Albright (USA) et d’autres têtes couronnées ayant échoué dans leur demande de libération du prisonnier politique, des militants du RPG ont envisagé d’engager Mansour KABA à la tête du RPG, comme leur président tardait à sortir de prison. J’ai choisi cette occasion pour m’opposer à ce projet en lançant le mot d’ordre: “Alpha, c’est Mansour; Mansour, c’est Alpha”. Ce mot d’ordre m’a coûté le risque de me faire embastiller pour rejoindre Alpha Condé dans sa prison. Ayant appris ce projet dans l’entourage de son frère, le “Vieux Christian” m’a soufflé une information qui m’a permis de partir de nouveau pour huit années d’exil jusqu’à la mort de Lansana Conté-Wo-Fata-Ara. Aucun membre du bureau politique du RPG ne peut prétendre avoir pris autant de risques pour le prisonnier Alpha Condé!

d) Devenu président de la République fin 2010, Alpha Condé a engagé des avocats étrangers qu’il paya à prix d’or pour défendre le brigandage organisé par son prédécesseur Lansana-Conté-Wo-Fata-Ara sur l’usine de jus de fruits de Foulaya/Kindia devant le CIRDI de la Banque Mondiale.

Le nouveau gouvernement vient de donner l’exemple dans la récupération, souvent de manière brutale, des biens immobiliers de l’Etat. Souhaitons qu’il en fasse de même pour les victimes du genre de spoliations signalées plus haut en respectant le droit et la Loi.

Fait le 02 Avril 2022

Le Président du PAG-DYAMA

Mohamed Mansour KABA

Ancien Ministre de la Transition en 2010.