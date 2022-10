Maouloud 2022 à Boké : le raffermissement de l’unité nationale, la cohésion sociale et le rassemblement au centre des invocations

A l’instar de leurs coreligionnaires des autres villes du pays et ceux du monde, autorités locales et populations de la région administrative de Boké, ont célébré vendredi, 7 octobre 2022, Maouloud, la date anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (Paix et Salut de Dieu sur Lui).

À cette occasion, le préfet et le gouverneur de Boké, respectivement, général Mamadou Camara et Colonel Sény Sylver Camara, des religieux, cadres administratifs ont sillonné les mosquées de Correrah, Baralandé, Syllacounda, Camp militaire, Salikènè et Mosquée centrale située dans la commune urbaine.

Comme pour dire que leur force réside dans les prières et bénédictions des populations et notabilités de Boké.

Durant cette nuit pleine de significations, les fidèles musulmans des mosquées visitées ont procédé à la lecture du Saint Coran dans son entièreté pour implorer la grâce divine en faveur de la paix et la prospérité des Guinéens, bref, pour une transition réussie et apaisée.

À préciser que durant le périple, les autorités ont été introduites par l’inspecteur régional des Affaires religieuses au niveau de la région de Boké, El Hadj Mohamed Wakil Yattara.

À Boké, les religieux ont profité de cette tournée pour sensibiliser leurs concitoyens à l’utilisation rationnelle du courant électrique et au respect de l’Autorité de l’Etat.

À noter qu’après la tournée, les membres des trois commissions constituées pour la circonstance, se sont retrouvées à la Mosquée centrale de Boké où les autorités locales, leaders religieux et fidèles musulmans ont formulé des prières pour la paix et la stabilité en Guinée en pleine transition.

Mamadouba Camara