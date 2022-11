Marc Yombouno à l’AG du RPG: « la réponse du Premier ministre c’est une demande d’aller au dialogue sans résoudre les préalables »

À l’assemblée générale (AG) du RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) tenue ce samedi 19 novembre au siège du parti à Gbessia, haut responsable du parti et ancien ministre Marc Yombouno s’est aussi exprimé sur l’actualité sociopolitique de la Guinée, notamment la lettre-réponse du Premier ministre au Quatuor et la suspension de la participation de la CORED au sein du Quatuor.Pour commencer, monsieur Yombouno a résumé le contenu de cette lettre.

« En résumé, la reponse du Premier ministre c’est une demande d’aller au dialogue sans résoudre les préalables.Et qu’au sein de ce cadre de dialogue, les préalables seront débattus. Et que dans les jours à venir il va transmettre ces préalables au médiateur. Donc au sein du Quatuor, nous n’avons aucune garantie. Et comme elle l’a dit,la position reste le statu quo pour le moment. Donc c’est une position commune. », a-t-il lancé.

Parlant du discorde au sein du Quatuor, l’ex ministre du Commerce a rassuré que toutes les équipes travaillent pour la consolidation et le maintien du Quatuor. « Et l’actualité, c’est aussi la suspension de la participation de la CORED au quatuor. C’est sur une bonne voie. Toutes les équipes travaillent pour la consolidation et le maintien du quatuor. Donc, ce n’est pas un problème, le cadre mobilisé reste le même, on ne va pas faire beaucoup de commentaires là-dessus, c’est le résultat qui compte », a-t-il déclaré.

Christine Finda Kamano

