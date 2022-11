Marc Yombouno, RPG : « si on dort, on n’aura pas les élections. On ne doit pas dormir, c’est un grand parti »

« Jusqu’à preuve du contraire, le CNRD n’a pas dit, les RPgistes on ne veut pas vous voir à votre siège »

Ce samedi 19 novembre, le RPG Arc-en-ciel a tenu sa deuxième assemblée générale après la reprise le samedi dernier. Mais pour le moment, l’heure est toujours à la sensibilisation et à la mobilisation des militants puisque ce grand parti connu pour sa mobilisation d’alors peine encore à se rattraper.

Présidant donc cette assemblée, Marc Yombouno, ex-ministre du Commerce sous Alpha Condé pose la question de savoir pourquoi les militants du RPG Arc-en-ciel ont peur de venir aux assemblées pendant que les autres partis politiques tels que le PEDN, l’UFDG, l’UFR et autres tiennent leurs assemblées sans crainte…

« Le denier point c’est la sensibilisation pour la reprise normale des activités du parti.[…]Ne mettez pas des principes qui n’existent pas. Le communiqué du CNRD qui interdit les manifestations a été très clair. Tous les partis ont le droit de réaliser, de manifester,de tenir leurs activités au sein de leur siège. N’est-ce pas ? C’est un droit consacré. Malgré que nous critiquions la violation de la charte par ce communiqué, mais c’est l’interdiction des manifestations. Mais ils ont permis la tenue des activités dans les sièges. Pourquoi nous avons peur de venir au siège du RPG Arc-en-ciel. Les militants du PADES tiennent leurs assemblées, ils n’ont pas peur. Les militants du PEDN tiennent leurs assemblées, ils vont à leur siège ils n’ont pas peur. L’UFDG, l’UFR. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous on a peur de venir ? Qu’est-ce qui existe et qui nous interdit de venir à notre siège national ? C’est ce qu’il faut expliquer à ceux qui n’ont pas le courage de venir d’abord. Que le CNRD n’a pas interdit au RPG de tenir ses assemblées. Nous sommes des républicains. Si quelque chose n’existe pas on va pas l’inventer. Jusqu’à preuve du contraire, le CNRD n’a pas dit :les RPgistes on ne veut pas vous voir à votre siège. Est-ce que ça a été dit? Pourquoi on ne vient pas aux assemblées ? Donc donnons une fois encore un nouveau souffle de vie à notre parti. C’est le parti le plus structuré sur le terrain.Et depuis le 5 septembre, il y a eu des missions malgré le manque de moyens. Les missionnaires ont silloné les 33 préfectures pour travailler avec la base. La base reste soudée. Mais comme on dit pour toute chose, l’exemple vient d’en haut. Celui qui est à Yomou, à Gueckedou là-bas s’il ne voit pas comme d’habitude les images, l’information que le RPG s’est réuni, les militants se sont réunis avec les responsables. Est-ce qu’il aura le courage d’aller à une assemblée? Surtout avec les travaux champêtres et les difficultés qu’ils ont là-bas. Mais s’ils nous voient nombreux ici comme avant. Avant, à 7heures, il n’y avait pas de place même à l’extérieur. Tellement qu’il y avait le monde . On comprend il y a une situation mais cette situation ne nous interdit pas de tenir nos activités. C’est une transition dont la finalité c’est l’organisation des élections. Mais pour que nous puissions gagner aux élections à venir, faudrait t-il qu’on soit présent, que le parti vive », a-t-il lancé.

Et de renchérir par ces mots en demandant aux militants et plus particulièrement aux anciens dignitaires qui ne viennent plus aux assemblées, de tenir bon.

« Si on dort, on n’aura pas les élections. On ne doit pas dormir, c’est un grand parti. Donc, les temps sont durs, mais prenons une fois par semaine venons pour une heure. Ça nous permet de se connaître, d’échanger, de se saluer. C’est aussi une très bonne chose pour la santé. Et vous allez m’excuser, c’est ce que je demande à mes collègues, les anciens dignitaires. Tu restes à la maison aujourd’hui, rester à la maison s’enfermer, ça te donne le stress. Finalement c’est la tension. Mais quand on vient ici ça nous permet de causer, d’échanger avec les doyens, d’avoir des expériences. Donc mon intervention, c’est dire à tout un chacun de sensibiliser ceux qui n’ont pas eu le courage de venir d’abord. Nous ne violons aucune loi,aucun principe, aucun contenu de communiqué en venant suivre nos assemblées. Et tout ce que nous disons ici,nous pouvons répéter la même chose un peu partout. Parce que nous sommes des républicains . Nous sommes des militants biens avertis . On ne permettra pas qu’il y ait des actions subversives au sein de notre parti. Nous sommes des républicains, on a eu le pouvoir par des urnes, et on va le reconquérir encore par les urnes. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, rémobilisons nous », a-t-il rajouté.

Christine Finda Kamano

622716906