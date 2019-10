Marche des femmes : ‘’l’ampleur de cette mobilisation des femmes doit amener le gouvernement à prendre des dispositions’’ (Aissata Daffé)

Contre ‘’les tueries lors des manifestations politiques et le 3è mandat du président Alpha Condé’’, les femmes pour la plus part issues du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont organisé ce mercredi 23 octobre une manifestation, à Conakry.

Sur l’esplanade du stade du 28 septembres, elles se sont réjouis de la ‘’forte mobilisation’’ tout en demandant justice pour les victimes de toutes les manifestations politiques en Guinée.

« Nous profitons de cette occasion en tant que femmes et au nom de toutes les femmes de Guinée pour remercier chaleureusement et féliciter toutes celles qui ont pris part à cette marche et qui lui ont conféré le succès poignant quelle connait. Il n’y a rien de plus précieux sur cette terre que la vie que les forces de l’ordre ont ôtée à nos fils. Nous exigeons qu’une justice soit faite. Que des enquêtes soient ouvertes, les responsables poursuivis, jugés et punis conformément à la loi. L’ampleur de cette mobilisation des femmes doit amener le gouvernement à prendre des dispositions pour l’identification et la traduction devant les tribunaux des auteurs et commanditaires des crimes commis lors des manifestations pacifique », dira entre autres Hadja Aissata Daffé de l’UFR, avant de préciser :

« A compter de ce mercredi 23 octobre 2019, toutes les femmes de Guinée vont manifester dans leurs quartiers et dans leurs communes respectives jusqu’à ce que l’ouverture des enquêtes soit effective(…) Désormais, s’il ya une victime, nous sommes décidées à la porter à bout de bras jusqu’à chez le Président de la République, M. Alpha Condé à Sékhoutouréya… »

Il faut par ailleurs noter que cette manifestation qui a connu une forte mobilisation n’a pas été émaillée d’incident jusqu’au moment où nous quittions sur les lieux.

