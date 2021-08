Marché Dibida de Kankan : une femme et sa fille appréhendées pour vol

Le vol est souvent commis par des hommes, mais ce cas est exceptionnel. Une femme et sa jeune fille ont été appréhendées en train de voler un sac à main contenant une somme d’argent. Les évènements se sont déroulés dans la matinée de ce vendredi 13 août 2021, au marché Dibida, dans la commune urbaine de Kankan.

Selon les témoins de ces faits, ces deux compagnonnes d’infortune sont des habituées en la matière et ne sont pas à leur première opération dans ce marché.

« La femme-là, ce n’est pas sa première fois de nous voler. A la veille de la fête de tabaski, elle a envoyé sa fille ici pour vendre les feuilles d’oignons. À l’époque, il y a un sac à main qui avait disparu et depuis ce jour, on les a plus revus », nous confie un commerçant.

C’est grâce à la vigilance d’autres vendeuses que le sac à main de dame Hadja Bérété, a été sauvé ce vendredi. Selon elle, l’argent que contenait ce sac peut aller au delà d’un million de francs guinéens.

« La mère est restée derrière, c’est sa fille qui est venue s’emparer du sac. C’est au moment qu’elle partait que quelqu’un l’a aperçue. Quand on a appréhendé la fille, elle a indiqué que c’est sa mère qui l’a envoyé prendre le sac. Ainsi, on a pris également sa mère, mais elle a d’abord nié être la maman de la fille. Après avoir reçu quelques coups de bastonnades, elle a reconnu être la mère de la fille et que c’est elle qui l’a commissionnée. Mon sac à main contenait plus d’un million de francs guinéen”, a expliqué la victime.

Selon nos informations, habituellement, les femmes vendeuses du marché Dibida surtout celles qui vendent gros, sont victimes de tels cas de vol, mais les auteurs ne sont jamais saisis.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan