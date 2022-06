Marche du 23 juin. Gabriel Haba flingue Foniké Menguè et Cie : « ils démarchent à l’extérieur et se font de l’argent pour venir déstabiliser le pays »

La question de la manifestation pacifique du FNDC prévue pour le 23 juin prochain continue de faire saliver l’opinion. Si du côté des acteurs politiques, certains soutiennent et d’autres pas, il faut dire que côté de la société civile, cette décision est plutôt mal appréciée. C’est le cas de Ange Gabriel Haba, le secrétaire exécutif du Conseil National des Organisations de la Société Civile qui a tiré à boulets sur Oumar Sylla « Foniké Menguè », l’actuel coordinateur national du FNDC.

Sur sa page Facebook ce vendredi 17 juin, Ange Gabriel Haba, s’est refusé à accepter que l’image de la société civile soit utilisée à des fins politiques

« Nous n’accepterons pas que des jeunes comme Foniké Menguè utilisent l’image de la société civile guinéenne pour atteindre des ambitions politiciennes. La société civile est gouvernée par des valeurs et des principes qui ont été acquis avec prouesse et des luttes de dure labeur. Nous n’accepterons pas que des jeunes dévergondés qui servent de bouclier au partis politiques viennent souiller l’image de cette entité chèrement fondée par des braves hommes et femmes », a-t-il déclaré.

Puis rappelant que « la société civile est impartiale et indépendante, et joue le rôle d’interface, elle n’est pas à la solde des politiques et ne doit pas l’être », il invite toutes les OSC à sortir de ce silence coupable « Faisons respecter nos valeurs et refusons que notre image soit écornée par des jeunes manipulés. Au nom de la société civile, ils démarchent à l’extérieur du pays auprès de la diaspora et se font de l’argent pour venir déstabiliser le pays. Notre silence face à cette bavure fait que les citoyens n’arrivent plus à comprendre la différence entre société civile et activiste politique », a-t-il martelé.

Précisant que l’appel à manifester du FNDC le 23 juin n’est pas un appel de la société civile, Ange Gabriel Haba déplore le fait que le FNDC soit mis dans le même lot que toutes les organisations de la société civile

« Certains partenaires commencent à mettre finalement la société civile dans le même lot que ces jeunes dévergondés. Je précise que la manifestation prévue le 23 n’est pas un appel de la société civile. Nous avons une conscience et nous apprenons des erreurs du passé. Plus de 100 morts sont sur leur dos et ils s’en fichent de ces victimes. C’est de créer encore des situations de trouble dans le pays pour favoriser la comptabilité macabre des victimes, c’est dans ça ils trouvent leur trophée. J’en ai vraiment marre », a-t-il lâché.

Maciré Camara