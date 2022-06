Marche du 23 juin : le mouvement Sékoutoureisme appelle au dialogue

Communiqué🛑Le mouvement Sékoutouréisme suit avec intérêt depuis un cetain moment l’évolution de l’actualité socio-politique de notre pays marquée par l’appel à manifestation par le FNDC le 23 Juin prochain sur toute l’étendue du territoire, pour ainsi interpeller les autorités (CNRD) à un dialogue inclusif et transparent.

Le mouvement Sékoutouréisme, dans sa position de promouvoir la paix et soucieux de la stabilité dans le pays, lance un appel aux différentes parties à un dialogue le plutôt que possible pour enfin éviter à notre

pays de nouvelles crises comme par le passé avec des conséquences regrettables.

Le mouvement Sékoutouréisme interpelle le CNRD et le FNDC sur la necessité d’un dialogue et les exhorte à privilégier la nation au détriment de leurs différends et positions.

Conakry, le 19 juin 2022

Mouvement Sékoutouréisme

La Cellule de Communication.