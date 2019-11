Marche du FNDC : voici le gendarme qui a sorti Sidya Touré du bourbier de Gbessia (vidéo)

Le leader de l’Union des Forces Républicaines (UFR) a abandonné hier jeudi aux premiers coups de gaz son véhicule de commandement pour emprunter un autre moyen pour sortir du bourbier de Gbessia, lors de la manifestation du FNDC contre le changement de Constitution en Guinée. Face à la presse à son domicile à La Minière, l’opposant Sidya Touré a dit que c’est un passant qui l’a sauvé du bourbier.

« On s’est attaqués à mon véhicule, parce qu’on a lancé du gaz lacrymogène en direction de mon chauffeur, il a perdu le contrôle du véhicule. On s’en est sortis heureusement. C’est un passant qui m’a embarqué avec deux de mes gardes du corps jusqu’à l’aéroport. Non seulement mon véhicule a été plus ou moins saccagé, puisqu’on a cassé les vitres, détruit tous les pneus, mais celui qui transportait mes gardes du corps, un pick-up, a été complètement saccagé, mon cortège a été particulièrement visé. Et ça répond à une nouvelle mission du nouveau ministre de la sécurité qui est chargé d’agresser Sidya Touré, parce que, peut-être l’autre n’avait pas bien réussi’’, dit-il. Une version contrariée par le lieutenant Aboubacar Camara, chef des opérations Escadron No5, interrogé par la télévision nationale dans son JT de 20h30.

« (…) Au niveau du pont de Gbessia-Kondébounyi, en attente, subitement on a reçu une pluie de cailloux qui venait dans tous les sens. A cet effet, on a effectué une charge en direction de l’aéroport. Et puis la foule s’est dispersée. Ces jets de cailloux venaient à répétition dans tous les sens, on a encore chargé jusqu’au niveau de Guinee Games, un peu vers l’aéroport. Il y a eu un blocus après le repli massif des manifestants. Tout à coup il y avait le véhicule de M. Sidya Touré qui était dans le blocus qui n’avait pas autre issue sauf l’artère qui menait vers la cité de la gendarmerie. De là, vu l’imminence de la chose alors que les pluies de cailloux survenaient dans tous les sens, avec mon équipe on s’est sacrifiés pour mettre une ceinture de sécurité juste pour sa sécurité et lui faire changer de véhicule afin qu’il puisse partir vers la route qui menait vers la cité de la gendarmerie. Vu que les jets de cailloux venaient dans tous les sens, son véhicule a reçu des pierres et c’est ça qui l’a endommagé. Question pour lui de changer de véhicule (…) », explique le gendarme entouré de ses hommes. Vidéo…

Mediaguinee