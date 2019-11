Marche funèbre à Conakry : la police parle de 2 morts, des blessés et un PA saccagé

Selon le porte-parole de la police nationale Mamadou Camara, deux personnes ont été tuées par balles et plusieurs blessés ce lundi à Conakry lors des échauffourées qui ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants du FNDC. Ces incidents ont commencé alors que le cortège funèbre des onze victimes des violences politiques du 14, 15 et 16 octobre derniers s’ébranlait vers la mosquée de Bambéto.

La police a ensuite annoncé le saccage du PA (poste d’appui) de Bambéto.

Elisa CAMARA