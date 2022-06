Marche funèbre pour Thierno Mamadou: Wright parle de « récupération politique » et jette une douche froide sur l’annonce du FNDC (audio)

Du nouveau dans l’affaire du décès de Thierno Mamadou Diallo, jeune en classe de 10è année tué par balle le mercredi dernier, à Hamdallaye alors que la zone était sous des protestations contre la hausse du prix des hydrocarbures. Ce dimanche 05 juin 2022, la douille d’une balle a été retrouvée à proximité du salon de beauté où le jeune a reçu la balle mortelle.

Ayant effectué le déplacement dans la famille mortuaire, aux environs de 10h de ce dimanche, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a rassuré une nouvelle fois la famille de la victime de tout faire pour que justice soit faite et que le ou les acteurs répondent devant la loi.

À en croire Alphonse Charles Wright qui était face la presse dans les locaux de la Cout d’Appel, « la famille dit et redit une seule chose, ce qu’elle souhaite aujourd’hui que la justice fasse son travail et qu’il n’y ait aucun problème autour de ça. Mais puisque nous sommes en Guinée, moi en tant que Procureur Général, je ne peux dire que 2 choses: la première, c’est que les personnes qui sont en train de lancer une marche funèbre je voudrais peut-être leur rappeler une seule chose : on ne peut pas en lieu et place de la famille procéder à une récupération politique et sociale de quoi que ce soit. C’est une procédure judiciaire qui est ouverte, cette procédure judiciaire n’a pas besoin de tumultes, elle n’a besoin que de la sérénité. C’est raison pour laquelle si vous avez remarqué j’ai dit qu’on soit ministre de la sécurité, qu’on soit ministre de la réconciliation, quelle que soit la position que chacun représente au sein de l’appareil de l’État, lorsqu’une procédure est judiciaire il revient aux autorités judiciaires seules de procédure à des communications parce que ayant des éléments précis du dossier ».

« Ceux qui ont fait appel à cette marche funèbre (sans citer le FNDC ndlr), personne n’interdit de venir présenter des condoléances au niveau de la famille, nous sommes en Afrique et Dieu même regarde l’intention mais si toutefois il y a des débordements, les responsables répondront devant la loi », indique-t-il.

« Lorsque vous avez une famille éplorée c’est par devoir citoyen d’aller compatir à la douleur et à la peine de cette famille. Cette famille dit aujourd’hui, tout ce qu’elle a besoin ce que justice soit rendue mais elle n’a pas besoin de marche. Je rappelle tout simplement à tous ceux qui ont lancé des appels sans le consentement même de la famille c’est de troubler l’ordre publique la tranquillité et la paix publique. Je le dis et je le répète, j’ai donné des instructions fermes, en cas de trouble je ne suis pas ce procureur quand il y a un trouble, il appelle les médias c’est pour aller menacer, je ne menace pas mais je dis pour ce qui est de principe […] En cas de trouble à l’ordre publique, toutes les personnes qui ont lancé des appels à cette manifestation, j’ai donné des instructions fermes, sans ambages quelle que soit la personne, ces personnes-là vont être poursuivies, arrêtées et déférées conformément à la loi », a martelé le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry.

Mamadou Yaya Barry