Mardi, 15 décembre : le FNDC invite les citoyens vivant sur l’autoroute Fidel Castro à exprimer ”leur désaccord sur la confiscation du pouvoir’’

COMMUNIQUE– La commission d’organisation invite les citoyens pro-démocratie qui habitent dans les quartiers traversés par l’autoroute FIDEL CASTRO à exprimer dans la journée du 15 décembre, par tous les moyens conventionnels et de toutes les manières, leur indignation et leur désaccord sur la confiscation du pouvoir, à travers les armes, par le dictateur Alpha Condé.

La commission d’organisation salue le courage et la détermination du peuple de Guinée, dans sa majorité, à continuer le combat démocratique contre le coup d’État civil et à désobéir au régime dictatorial, ce, malgré la forte répression, conduite par Alpha Condé et sa milice armée, qui s’abatte sur les démocrates.

LA COMMISSION D’ORGANISATION DE LA MANIFESTATION ÉCLATÉE DU MARDI 15 DECEMBRE 2020 DANS LE GRAND CONAKRY