Marée jaune pour le président Alpha Condé à N’zérékoré : les prouesses de l’équipe de Papa Koly

CAMPAGNE 2020- L’histoire le retiendra. N’zérékoré, chef-lieu de la Guinée forestière a réservé hier dimanche un accueil jamais fait au président sortant Alpha Condé. C’est une marée humaine, tout en jaune, qui a inondé la place des Martyrs de N’zérékoré ce dimanche pour exprimer sa totale adhésion à la candidature du Président de la République à cette élection.

Une foule très nombreuse venue de partout dans la préfecture de N’zérékoré et environs. C’est grâce à cette équipe dynamique du ministre de l’Assainissement et de l’Hydraulique le maestro Papa Koly Kourouma que le succès a été total dans la mobilisation des militants au centre-ville. Venus par milliers pour réserver un accueil des plus chaleureux au président Alpha Condé, les populations du sud, à l’unisson, ont pris la direction de la place des Martyrs.

La cérémonie a commencé par la présentation de la cola de bienvenue offerte par les sages de la région. Ensuite le discours du Maire de la commune urbaine Moriba Albert Délamou dans lequel il a jeté des fleurs au président de République pour les différents travaux accomplis dans la région. Avant de le rassurer du vote massif des citoyens de N’zérékoré le 18 octobre prochain. Visiblement très satisfait de la gigantesque mobilisation en sa faveur, le président sortant le professeur Alpha Condé a remercié tous ceux qui continuent de lui témoigner leurs soutiens. Poursuivant, il a vanté les avantages de la nouvelle constitution qui donne plus de force aux femmes et aux jeunes. Il a aussi dit son souhait de voir la Guinée émerger et être au rendez-vous de la 4è révolution d’ici à 2023. Non sans souligner qu’il ne laissera pas le pays aux fossoyeurs mais, plutôt aux jeunes responsables. La cérémonie a pris fin par la prestation des artistes de la région.

Cellule de Communication