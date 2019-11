Mariam Touré, Miss Guinée 2019 : ‘’il faut fermer ses jambes et ouvrir son esprit’’

Dans une interview à bâtons rompus avec Afroguinee, Mariam Touré, la miss Guinée 2019, 21 ans, a déclaré que « la beauté physique m’importe peu dans mes objectifs. J’aimerai évoluer tout en restant digne, c’est important de faire travailler son côté intellectuel. Et comme on le dit souvent, il faut fermer ses jambes et ouvrir son esprit. »

Avec ses 1,70 m, Mariam qui fait de la lutte contre la fistule obstétricale une priorité dit détester l’hypocrisie. Ajoutant souhaiter « épouser un mari qui a un grand cœur, qui est disponible et compréhensif et qui fera de moi, sa priorité. Et surtout musulman ».

Diplômée en droit international à l’Université Kofi Annan, Mariam a été Miss Choco, Miss Bôrô en 2015 et Miss RTG en 2017.

