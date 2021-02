Mariama Camara aux commandes du Ministère du Commerce : ‘’le pain et la paix sont inséparables”

C’est sous une forte émotion, ce mercredi que le ministre sortant du Commerce, Boubacar Barry a passé témoin à la ministre entrante Mariama Camara. Les deux ministres qui se sont mutuellement appelés frère et sœur n’ont pas pu retenir leurs larmes pendant ce moment fort.

Dans son discours, le ministre sortant Boubacar Barry qui a servi plus de 2 ans au département du commerce a déclaré : ‘’permettez-moi de remercier Dieu le Tout-puissant qui me donne la chance de vivre ce moment et d’exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude à l’endroit de Son Excellence monsieur le président de la république, le professeur Alpha Condé, chef de l’Etat, pour la confiance encore renouvelée en ma modeste personne en m’élevant au rang de ministre d’Etat à la Présidence de la république. Je voudrais lui exprimer également les remerciements de ma mère, de mon épouse, en somme de la famille.

“Je suis d’autant plus heureux que c’est vous, ma sœur qui venez continuer le travail de réforme entrepris au sein de ce département depuis deux ans et demi”, a dit Boubacar Barry. Tout en insistant sur les grands défis à relever qui sont entre autres l’entrée effective de notre pays dans la zone libre d’échange continentale.

De son côté, la ministre entrante, Mariama Camara de rassurer : ‘’avec le soutien de mes collaborateurs, je m’engage à poursuivre les actions déjà entamées par mon prédécesseur, mon très cher frère et ami Boubacar Barry notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des initiatives du président de la république Alpha Condé ».

Pour elle, l’une de ses priorités est le panier de la ménagère.

« Nous devrons œuvrer ensemble pour l’allègement du papier de la ménagère. Le pain et la paix sont inséparables. Gagner le pain c’est instauré la paix. C’est à cet effet que de vastes chantiers sont devant nous à travers le contrôle des prix et la disponibilité des denrées de première nécessité sur les marchés. Et nous comptons veiller sur la qualité des produits destinés aux marchés à la consommation de nos braves populations”, annonce-t-elle.

