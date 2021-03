Mariama Diallo disparaît à la veille de son mariage : importante précision de sa famille…

[COMMUNIQUE] Depuis deux jours, la disparition de Mariama Diallo fait la UNE des réseaux sociaux. Certains parlent d’une fugue, puis qu’elle a disparu à deux jours de son mariage tandis que d’autres laissent croire à une possible prise d’otage.

Face aux réactions disproportionnées qui laissent croire que la fille a été forcée à se marier, la famille tient à préciser qu’elle n’a subi aucune pression pour accepter le mariage. Au contraire, c’est elle qui a présenté l’homme à la famille.

La famille considère jusqu’à preuve du contraire, que sa disparition n’est pas volontaire et n’a aucun lien avec le mariage.

Depuis sa disparition le 4 mars 2021, la famille se bat de toutes ses forces pour la retrouver saine et sauve. C’est dans cette optique que les autorités ont été saisies qui ont d’ores et déjà ouvert une enquête.

La famille appelle à l’aide tous les Guinéens pour que Mariama, diplômée en banque et assurances à l’université Nongo Conakry (UNC), soit retrouvée saine et sauve et prie toute personne qui l’aurait vue d’appeler ces numéros :

626 65 65 39/ 666 88 88 31/ 628 80 91 31