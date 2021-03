Mariama, disparue la veille de son mariage : ‘’la famille et la fille étaient d’accord’’ pour l’union (frère)

Mariame Diallo, disparue dans la matinée du 4 mars 2021, alors qu’elle était en partance pour la ville de Kindia, pour la célébration de son mariage, a finalement été retrouvée le 15 mars 2021, dans un endroit à Taouyah, par les services de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), mais ses “ravisseurs” sont toujours introuvables, nous apprend-on.

Mamadou Bobo Diallo, grand frère de Mariame Diallo, que votre site Mediaguinee a joint au téléphone ce mercredi 17 mars 2021, nous a laissé entendre que sa petite sœur est bien portante physiquement et pour l’heure le mariage qui était en préparation n’est pas à l’ordre du jour.

« Ça a été une énorme joie dans la famille. Même si la police nous avait rassurés de tout faire pour la retrouver, nous, on restait sérieusement inquiet, parce que vous savez les histoires de disparition, ça tourne toujours très mal… Surtout ce qui nous a vraiment inquiétés, même ses amies ne savaient pas ce qui passait. Elles venaient à la maison en pleurant, mais tout de suite nous on ne s’est pas fait d’illusions. On a dit, c’est souvent un raté. », dit-il.

« C’est la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) qui l’a retrouvée avant hier nuit. Je suis allé à la police hier matin, j’ai trouvé que les responsables étaient absents, mais j’ai pu quand même voir ma sœur physiquement, elle était bien portante. Vers la soirée, après mes exigences au bureau, on est réparti à la DCPJ. Arrivé là-bas, on est resté jusqu’à 18h. Finalement, la police nous a dit que l’enquête n’est pas encore finie, parce qu’ils n’ont pas pu mettre main sur les gens. », a confié Mamadou Bobo, frère de Mariame Diallo.

Parlant du mariage qui était prévu à quelques jours de la disparition de sa sœur, Mamadou Bobo a dit ceci : « Dès qu’on nous a remis la fille, j’ai automatiquement informé les familles. C’était de la joie des deux côtés. Pour l’instant, on n’a pas parlé de mariage. Mais ce qui est sûr, la famille et la fille étaient consentantes. De l’autre côté aussi, le garçon n’a pas été forcé pour venir vers la fille. C’était une discussion à 2. Après, les familles se sont mêlées. Pour nous, les choses restent telles qu’elles étaient. Je crois que pour la famille du jeune, c’est la même chose. Honnêtement, on n’a pas parlé de mariage. On a juste parlé de l’état de la fille et de la joie de l’avoir retrouvée. »

Pour l’heure, compte tenu de la délicatesse de la situation, M. Diallo a indiqué qu’il ne peut pas parler des circonstances dans lesquelles sa sœur a été retrouvée, car, conclut-il, les enquêtes sont en cours au niveau de la DCPJ.

Mamadou Yaya Barry