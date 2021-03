Mariama, la fille qui avait disparu la veille de son mariage retrouvée

Mariama Diallo qui devait célébrer son mariage a disparu la veille de la cérémonie. Selon ses proches, elle a été retrouvée saine et sauve hier. Son futur époux Mamadou Diallo qui a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook. Aucune raison sur cette disparition qui avait agité la toile depuis le 7 mars dernier.

“Mariama DIALLO a été retrouvée saine et sauve ! Nous reviendrons pour les détails de sa disparition. Merci à tous pour les prières”, écrit Mamadou. Et d’ajouter: “je n’ai aucune information pour le moment. Ceux qui m’appellent, je vous prie d’attendre, vous aurez les réponses à vos questions par la suite. Néanmoins merci pour le soutien. Vous êtes très nombreux à essayer de me joindre, je reviendrai vers vous inchaAllah merci à tous”.

Un monsieur se trouvant en Allemagne et se disant proche de la fille parle de “rapt”. A l’en croire, la fille avait été enlevée par des inconnus et gardée dans un bâtiment. “On lui donnait à manger 2 fois par jour. Ce sont ses ravisseurs qui l’ont déposée à un endroit avant de disparaitre dans la nature”, informe-t-il. Une autre version parle de “fugue”.

Pour l’instant, seule la police qui est sur les enquêtes pourrait donner les vraies raisons de cette longue disparition de Mariama.

Focus de Mediaguinee