Mariama ”Soguipah” Camara, héroïne incontestée des Alphaïstes pour la victoire du 18 octobre 2020 !

Après avoir marqué à jamais la vie des braves et laborieuses populations de la Guinée Forestière à travers le rayonnement de l’une des rares performances reconnues à la deuxième République, la voici encore, porte-étendard des Alphaïstes convaincus ! ceci force vraiment l’admiration et le respect.

En effet, désignée caution morale de l’un des plus puissants mouvements de soutien à la candidature du PRAC cette année 2020, son hyperactivité dans la mobilisation et la persuasion des indécis sur le terrain en Basse – Guinée avec le jet de l’éponge par le pauvre leader de l’UFR à bout de souffle fait d’elle l’héroïne incontestée. Sidya Touré comme il s’agit de lui, appauvrit et surtout effondré moralement par la disparition tragique de son plus grand bailleur et protecteur Mamadi DIANÈ à Abidjan cette année, a dû laissé un vrai vide qui a été très vite comblé par sa clairvoyance et son dynamisme. Cette grande dame au cœur de lionne et à la tendresse d’une antilope, fait briller tout ce qu’elle touche et a toujours éblouis son environnement par la force de son caractère et son bon aloi qui lui a toujours garanti le succès. Enfant et épouse bénie, cette Princesse adoubée du Grand Morriah, vient de se révéler, incontestablement en Guinée Maritime, comme l’artisane cinq (05) étoiles du ²coup fatal² (en référence à la retraite politique annoncée du leader de l’opposition radicale) en voie d’exécution.

De l’agriculture à la politique, elle a toujours su garder sa qualité intrinsèque « d’As ». Aujourd’hui, se serait un crime de lèse-majesté de vouloir passer sous silence, la contribution inestimable et l’apport particulier de cette grande Amazone au rayonnement du CHANGEMENT si cher au Professeur Alpha Condé, au RPG Arc-en-ciel et à l’ensemble des alliés ( partis politiques, Associations et mouvements de soutien) regroupés au sein de la grande CODECC.

Son passé reflète toujours, cet îlot de positivité ou l’un des rares oasis de performances qui a caractérisé l’ère d’un militaire au pouvoir, le feu General Président CONTÉ (paix à son âme), grand patriote et nationaliste devant l’éternel, mais qui, malheureusement fut désabusé au soir de sa vie en comprenant toute la malice, la cupidité et la prédation entretenue par une clique de cadres véreux, en laquelle il plaça toute sa confiance.

Reconnaissons et célébrons les meilleurs parmi nous de leur vivant. Les jeunes de Guinée, doivent prendre cette administratrice hors-pair pour référence et modèle !

Des signes tangibles et évidents de la victoire certaine de son candidat le PRAC, se dessinent ostensiblement à l’horizon et tant mieux pour elle et toute son équipe.

En entendant le sacre, merci Madame la Ministre pour tous vos nobles et louables efforts pour la continuité du CHANGEMENT !

Conakry, le 17 octobre 2020

Mohamed