Marie-Madeleine menacée d’arrestation en Guinée? : “faux, c’est par rapport à un détournement de diamant”, dit l’avocat de la partie civile

Il n’y a aucune menace d’arrestation de la part de l’autorité guinéenne contre Marie-Madeleine Dioubaté, l’opposante accusée dans une affaire de diamant d’une valeur de 45 millions d’euros par une bonne nommée Djénabou Diallo citée à comparaître le 26 mai prochain devant le tribunal de première instance de Dixinn. C’est l’avocat de la partie civile qui est revenu ce mercredi, 28 avril, sur les ondes de Fim FM dans l’émission Mirador pour infirmer cette thèse précédemment annoncée par l’accusé qui réside en France.

Me Thierno Souleymane Baldé botte en touche le soupçon éveillé par l’opposante.”Je reviens sur cette déclaration de Marie-Madeleine Dioubaté qui dit être sous la menace d’arrestation par le président de la république. Parce qu’elle serait sur une liste noire pour avoir participé à l’organisation des grandes manifestations contre le troisième mandat. Ce qui est archi faux. En République de Guinée, il y a eu de grandioses manifestations contre le troisième mandat organisées et dirigées par M. Sanoh, le coordinateur du FNDC. Mais M. Sanoh est en liberté. Il n’a jamais été arrêté ou détenu. Et les grands leaders politiques ont participé à ces manifestations, personnes d’entre eux n’a fait l’objet de poursuite ou d’arrestation. Donc ça c’est archi faux. Si elle est menacée d’arrestation, c’est par rapport à ce détournement de ce diamant>>, a-t-il précisé.

Yamoussa Camara

