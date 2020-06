Mariko dit soupçonner Dalein ‘’de colporter l’ethnocentrisme guinéen au Mali’’

Qui ne connaît pas Oumar Mariko ? Le président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (Sadi) est un leader connu dans la défense de son pays et des opprimés. Applaudi pour son franc-parler, sa propension de dire haut ce que les autres murmurent et pour la constance dans son combat politique vient de mettre le couteau dans la plaie de l’opposant au régime Condé en l’occurrence Cellou Dalein Diallo de l’UFDG.

Dans une interview accordée à Mediaguinee à Djelibougou, l’opposant à tous les régimes maliens dit soupçonner Cellou Dalein Diallo -qui a rencontré l’imam Mahmoud Dicko en février dernier selon Jeune Afrique- de colporter l’ethnocentrisme guinéen au Mali et rallumer le conflit intercommunautaire entre les Dogons et les peulhs. S’agissant du lien qu’il peut avoir entre l’imam Dicko et le principal opposant guinéen, Dr Oumar Mariko de préciser : « je ne suis pas très sûr qu’il y ait un lien. Mais j’ai simplement soupçonné monsieur Cellou Dalein Diallo de colporter l’ethnocentrisme guinéen au Mali. Il est Peulh, Mahmoud Dicko est peulh. Mais l’imam Dicko ne tombera pas dans un tel pervers dans la mesure où l’imam Dicko a beaucoup plus de connexion dans toutes les autres ethnies que l’ethnie peulh. On ne l’a jamais vu ici parler de ce qui se passe dans le plateau Dogon et de ce qui se passe dans la région de Mopti et des mouvements anti-peulh. Mahmoud Dicko n’a jamais posé de problème à ma connaissance sur le terrain ethnocentrique. Et là Je me suis dit que Cellou Dalein Diallo de vouloir en rajouter à la toile ethnocentrique au Mali et ce qui serait dangereux. (…) Sinon comment un homme politique républicain comme Dalein va choisir de rencontrer un chef religieux ? ».

Plus loin, Mariko a déconseillé à Alpha Condé de ne pas venir au Mali pendant cette période de crise. Ou s’il décide de venir, qu’il abonde dans le même sens que le peuple malien.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

