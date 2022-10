Marine marchande: 24 cadres à l’école de l’enquête après accidents de mer 

Dans l’objectif d’outiller son administration des techniques, méthodes et procédures de conduite des enquêtes après accidents en mer, le Ministère des infrastructures et des transports à travers la direction nationale de la marine marchande a organisé un séminaire, ce lundi 10 octobre à Conakry portant sur le thème: » enquête après accidents de mer », en collaboration avec l’organisation maritime internationale (OMI).

Durant 10 jours, les 24 participants vont suivre des cours intenses, doublés de travaux pratiques dispensés par des experts de haut niveau de l’ OMI.

« L’ organisation de ce séminaire dans notre pays revêt une double signification. Tout d’abord il s’agit de favoriser une meilleure appropriation par les acteurs concernés, des concepts et de la méthodologie relatifs à la conduite des enquêtes après accidents de mer, de manière à permettre à notre administration de disposer de l’expertise nécessaire pour mener ces enquêtes avec célérité et professionnalisme dans le respect des dispositions des conventions maritimes internationales et celles du Code Maritime de notre pays. Selon le code de l’OMI adopté en 1997, l’accident s’entend, je cite « comme tout évènement survenu en mer ayant entraine la mort ou de graves blessures à un individu, une perte avérée ou présumée ou un abandon du navire, des dommages matériels causés au navire, son échouage, des matériels causés à une infrastructure maritime pouvant mettre en danger une personne et des dommages causés ou potentiels inhérents à une pollution fin de citation sur la base du principe de la transposition des conventions internationales au plan national, le Code maritime adopté en 2019 et dont une large vulgarisation est envisagée avant la fin de l’année, consacre une part importante de ses dispositions aux événements de mer, particulièrement en ses articles 604 à 610 », a déclaré le directeur national de la marine marchande, Mamoudou Diallo.

Ainsi, a t il poursuivi, il ressort que sur le plan règlementaire, les textes en vigueur définissent de manières claire la notion d’accident de mer, préconisent la démarche à suivre pour déterminer les causes de l’accident et formulent des recommandations en vue de les éviter ou de les réduire à l’avenir ». Déplorant que: » la difficulté réside dans le fait que nous ne sommes pas suffisamment outillés pour aborder toutes les étapes lorsque l’enquête est lancée. Celles qui ont été récemment menées à la suite de certains accidents enregistrés dans nos eaux illustrent suffisance les difficultés que nous éprouvons dans cette problématique: méconnaissance des règles et procédures. manque de coordination des différentes parties prenantes faiblesse des moyens techniques, etc ».

Le présent séminaire vise ainsi à corriger ces lacunes, s’est réjoui le patron de la direction nationale de la marine marchande.

« En effet pendant dix (10) jours, les séminaristes vont suivre des cours intenses, doublés de travaux pratiques dispensés par des experts de haut niveau que l’OMI a bien voulu mettre à notre disposition et que j’aurai tout à l’heure l’honneur de présenter », a t il indiqué.

Représentante de l’OMI, madame David PICHON a laissé entendre que « chaque pays à quelque titre que ce soit devrait avoir à sa disposition la compétence nécessaire pour mener à bien une enquête ou y contribuer de manière autonome ». Affirmant qu’au sortir de cette rencontre, l’objectif sera atteint.

A en croire, le ministre des infrastructures et des transports, Yaya Sow, « le thème du présent séminaire revêt une importance toute particulière au regard l’évolution du contexte économique de notre pays. En effet, avec le développement du trafic maritime que nous observons ces derniers temps, les risques d’incidents et d’accidents de mer deviennent de plus en plus élevés. Nous avons encore en mémoire les récents cas de naufrages survenus dans nos eaux et ayant entrainé des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels et environnementaux. A la suite de ces évènements, le Ministère des Infrastructures et des Transports en collaboration avec les autres Départements et services techniques concernés ont pris des dispositions nécessaires, chacun dans son domaine, pour diligenter les enquêtes, situer les responsabilités et prendre des mesures qui s’imposent. Mais, force est de constater que dans la plupart de/cas, les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos attentes ».

C’est en cela que ce séminaire a tout son sens, a souligné le ministre Yaya Sow: « il permet de combler ce déficit et d’outiller les représentants de notre Administration de connaissances nécessaires à la conduite des enquêtes après accidents de mer. C’est pourquoi, j’invite les participants à faire preuve de discipline et d’assiduité pour bien maitriser les concepts qui leur seront délivrés par les consultants ».

Elisa Camara

