Marine marchande: fin des travaux du séminaire national portant sur l’enquête après accidents de mer, ce vendredi ￼

Après dix (10) jours de travaux intenses, les rideaux sont tombés, ce vendredi 21 octobre à Conakry sur le séminaire national portant sur l’enquête après accidents de mer. Une initiative du ministère des Infrastructures et des Transports à travers la direction nationale de la marine marchande. En collaboration avec l’organisation maritime internationale ( OMI).

Ils sont au total 22 participants venus de la Direction Nationale de la Marine Marchande ; de la Préfecture Maritime; de l’Agence de la Navigation Maritime; du Port Autonome de Conakry; de l’Autorité de Régulation du Transport fluvio-maritime; du Centre National de Surveillance et de Police des pêches (CNSP): de l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile et du Centre National de Protection du Milieu Marin à être désormais outillés par des experts de haut niveau de l’OMI sur des techniques, méthodes et procédures de conduite des enquêtes après accidents de mer.

« L’objectif de ce séminaire était :de permettre à la Guinée, en sa qualité d’Etat côtier et Etat de pavillon, de remplir ses obligations internationales en matière de conduite des enquêtes de sécurité maritime, d’outiller les participants à comprendre les notions d’accidents de mer, à maitriser la philosophie, le processus et les procédures devant conduire les enquêtes après accidents selon les normes internationales en vue d’améliorer la sécurité maritime. D’encourager une coopération efficace entre les Etats concernés par les enquêtes. De rédiger les rapports d’enquête et de formuler des recommandations en vue d’éviter ou de réduire les accidents. Le but ultime étant la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin », a expliqué dans son discours, le directeur national de la marine marchande, Mamoudou Diallo.

Annonçant qu’aucours de ce séminaire national, des recommandations ont été faites par les participants qui sont entre autres : » La mise en place d’une cellule des enquêtes après accidents de mer:

3- La nomination des enquêteurs de sécurité maritime permanents:

4- L’établissement d’une base de données d’enquêteurs potentiels de sécurité maritime en cas d’accident de mer:

5- La création d’un cadre de travail pour la cellule d’enquêteurs de sécurité maritime:

6- L’élaboration des textes d’application du Code Maritime relatif aux enquêtes après accidents de mer:

7- La création d’un cadre de concertation permanent avec les cellules d’enquêtes étrangères pour une éventuelle possibilité de coopération, d’échange d’expérience, de bonnes pratiques et d’informations en cas d’accidents de mer:

8- La mise en place d’un cadre de collaboration entre les administrations concernées par les accidents de mer:

9- L’établissement d’un programme de formation continue à l’intention des enquêteurs de sécurité maritime:

10- La programmation d’une session de formation avancée en matière d’enquête de sécurité maritime, avec l’appui technique de l’OMI ».

Au nom du ministre des Infrastructures et des Transports, Dem Kourouma, conseiller spécial a dit ceci: »Vous me permettrez donc d’exprimer notre gratitude à l’endroit de l’Organisation Maritime Internationale pour l’appui qu’elle nous a apportée dans le cadre des préparatifs et de l’organisation du présent séminaire. J’ai noté en particulier les recommandations qui ont été formulées. Je tiens à rassurer que mon département prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de leur mise en œuvre effective.

A cet égard, j’instruis la Marine Marchande à veiller à leur suivi permanent et à maintenir régulièrement informé de l’état de leur application. J’invite également les participants à faire une restitution des connaissances ainsi acquises durant ces dix jours de travaux à leurs collaborateurs restés au bureau ».

A rappeler que ce séminaire national a été sanctionné par la remise des satisfecits aux bénéficiaires mais également des cadeaux symboliques ont été offerts par la direction nationale de la marine marchande aux deux (2) formateurs de l’OMI.

Elisa Camara

+224654957322