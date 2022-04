Maroc : le roi Mohammed VI invite le chef du gouvernement espagnol à visiter son pays après un entretien téléphonique

L’Espagne qui était en brouille diplomatique depuis près d’un an avec le Maroc a exprimé récemment son soutien au plan d’autonomie proposé par le royaume chérifien en 2007 pour le Sahara.

Dans la foulée, le roi Mohammed VI du Maroc s’est entretenu ce jeudi, 31 mars avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de l’entretien téléphonique, le roi Mohammed VI a réitéré sa haute appréciation pour le contenu du message qui lui a été adressé par le premier ministre espagnol.

Selon un communiqué du Cabinet Royal, « cette lettre est conforme à l’esprit du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, du 20 août 2021 et répond à l’appel de Sa Majesté le Roi à « inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays ».

L’annonce de la nouvelle position espagnole s’inscrit dans le cadre d’un momentum qui a vu les États-Unis reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, tout comme les pays de la ligue arabe, les Etats du Golfe, outre l’ouverture de plus d’une vingtaine de consulats dans les villes de Laayoune et de Dakhla.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI a invité le chef du gouvernement espagnol à visiter le royaume chérifien dans les prochains jours.

Le Maroc et l’Espagne ont entamé ces derniers jours une « nouvelle étape » de relation entre les deux royaumes.

Aussi faut-il noter l’évolution de la position de l’Allemagne, dont le Président avait, dans un message adressé à Sa Majesté LE ROI, que Dieu L’Assiste, affirmé que son pays “considère le plan marocain d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord” à ce différend.