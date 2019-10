Maroc : le Roi Mohammed VI reçoit les membres du nouveau gouvernement

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu mercredi 10 Safar 1441 H, correspondant au 09 octobre 2019, à la Salle du Trône au Palais Royal de Rabat, le Chef du gouvernement et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après restructuration de l’architecture gouvernementale.

La nomination du nouveau Gouvernement est la première action de la séquence annoncée dans le Discours Royal à l’occasion de la Fête du Trône 2019 et qui sera suivie par d’autres actions qui s’inscrivent dans le cadre du renouvellement et de l’enrichissement des postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l’administration, renforcés par une ouverture intelligente sur les compétences.

Le format resserré et recentré du nouveau Gouvernement (24 membres dont quatre femmes, Gouvernement réduit du tiers) constitue un acquis pour l’expérience politique et démocratique marocaine ayant pour but la modernisation et la rationalisation de l’architecture gouvernementale, tout en respectant le cadre constitutionnel et en renforçant la pratique démocratique marocaine et le rôle politique des partis. C’est un acte fort de rationalisation de l’action publique et un message clair pour focaliser les efforts sur les dossiers prioritaires.

Des ministères ont été regroupés en grands pôles (Economie/Finances/ Réforme de l’Administration – Culture/Jeunesse/Sports – Droits de l’Homme/Relations avec le Parlement) dans l’objectif d’éviter les redondances. L’Economie Verte est jointe au Ministère de l’Industrie dans l’objectif d’en faire un levier effectif d’innovation et de création de valeurs.

La plupart des ministères délégués a été supprimée.

Voici la composition de la nouvelle équipe gouvernementale :

M. Saad Dine El Otmani : Chef de gouvernement ;

M. Mustapha Ramid : ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement;

M. Abdelouafi Laftit: ministre de l’Intérieur;

M. Nasser Bourita: ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger;

M. Mohamed Benabdelkader: ministre de la Justice;

M. Ahmed Toufiq: ministre des Habous et des Affaires islamiques;

M. Mohammed Hajoui: Secrétaire général du gouvernement;

M. Mohamed Benchaaboun: ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration;

M. Aziz Akhannouch: ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts;

M. Said Amzazi: ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

M. Khalid Ait Taleb: ministre de la Santé;

M. Moulay Hafid Elalamy: ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique;

M. Abdelkader Amara: ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau;

M. Nezha Bouchareb: ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville;

M. Nadia Fettah Alaoui: ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale;

M. Aziz Rebbah: ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement;

M. Mohamed Amkraz: ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle;

M. El Hassan Abyaba: ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement;

Mme Jamila EL Moussali: ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalite et de la Famille;

M. Abdellatif Loudiyi: ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale;

M. Noureddine Boutayeb: ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur;

M. Mohcine Jazouli: ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger;

Mme Nezha El Ouafi: Ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, chargée des Marocains résidant à l’Étranger;

M. Driss Ouaouicha: ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Par la suite, les nouveaux ministres ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

Cette audience s’est déroulée en présence du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi a posé pour une photo-souvenir avec les membres du gouvernement.