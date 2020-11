Maroc : les Emirats Arabes Unis ouvrent un Consulat général à Laâyoune

Laâyoune – Les Émirats Arabes Unis ont ouvert, ce mercredi 04 novembre 2020, un Consulat général à Laâyoune, la 9ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d’un an. Les Émirats Arabes Unis ont ainsi emboîté le pas à l’Union des Comores, au Gabon, à la République Centrafricaine, à Sao Tomé-et-Principe, au Burundi, à la Côte d’Ivoire, à l’Eswatini et à la Zambie. Le Consulat émirati à Laâyoune a été inauguré par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Rabat, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri.

La ville de Dakhla quant à elle compte 7 Consulats généraux des pays africains. Il s’agit des représentations consulaires de la Gambie, de la Guinée, de Djibouti, du Liberia, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et de la Guinée Équatoriale. Ainsi, le nombre de Consulats dans les provinces du Sud du Royaume ne cesse de s’accroître, et ne se limite plus au continent africain, signe d’un soutien incontestable à la marocanité du Sahara à quelques jours seulement du 45ème anniversaire de la Marche Verte.

A noter que la décision des Emirats Arabes Unis fait suite à un entretien téléphonique, tenule 27 octobre 2020, entre le Roi Mohammed VI et Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, Prince Héritier d’Abou Dhabi et Commandant Suprême adjoint des forces armées des Emirats Arabes Unis et constitue, comme l’a déclaré le Souverain marocain, « une décision qui incarne la position constante dans la défense des droits légitimes et des causes justes du Maroc, et le soutien immuable au Maroc dans les différents forums régionaux et internationaux de la part des Emirats Arabes Unis ».