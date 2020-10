Maroc : trois pays africains ont ouvert ce vendredi des consulats à Dakhla

Le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale ont tous trois ouvert, vendredi, des consulats généraux à Dakhla.

Les trois cérémonies d’inauguration des consulats ont eu lieu séparément et ont été co-présidées par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et ses homologues burkinabè, Alpha Barry, bissau-guinéenne Suzi Carla Barbosa, et équato-guinéen Simeón Oyono Esono Angue.

Avec ces trois nouveaux consulats inaugurés à Dakhla, cette ville des provinces du sud marocaines comptabilise à l’heure actuelle sept représentations diplomatiques africaines, après le consulat général de Gambie, ouvert le 7 janvier dernier, le consulat général de la Guinée, qui a commencé à offrir ses services le 17 du même mois, le consulat général de la République de Djibouti (28 février), le consulat général de la République du Liberia (12 mars), le consulat général du Burkina Faso et le consulat général de la République de Guinée Bissau inaugurés ce vendredi.