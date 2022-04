Maroc : un iftar en l’honneur du président du gouvernement espagnol offert par le Roi

Le Roi Mohammed VI a offert jeudi à la Résidence royal à Salé un iftar en l’honneur du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, en visite au Maroc dans le cadre d’une nouvelle étape de partenariat entre le royaume chérifien et l’Espagne. Le souverain marocain était accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid…

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a offert, jeudi, à la Résidence Royale à Salé, un iftar en l’honneur de Son Excellence M. Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol.

Ont pris part à cet iftar, du côté espagnol, le ministre des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, et l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, M. Ricardo Diez-Hochleitner, et du côté marocain, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, et le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.