Le massacre de la nature à Siguiri continue faire un tollé. A la suite du ministre de l’Administration du territoire, celui de la Justice et des Droits de l’Homme Alphonse Charles Wright a ordonné vendredi d’engager des poursuites judiciaires contre le préfet colonel Fodé Soumah, 10 Chinois et 1 Malien. Ils sont accusés entre autres de destruction de l’environnement, exploitation minière clandestine, corruption d’agents publics, association de malfaiteurs et complicité.