Massacre du 28 septembre. « Après ce procès, je dirai au revoir à l’armée et évoluer au sein d’une ONG… » (Tiégboro)

Au cours de sa 3ème journée de comparution, ce mercredi, devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry, l’ex-secrétaire général à la Présidence, chargé de la lutte contre le grand banditisme et les crimes organisés, colonel Moussa Tiégboro Camara a annoncé qu’il compte quitter l’armée guinéenne après le procès du massacre du 28 septembre 2009.

« Quelle que soit l’issue de ce procès, je ne regrette pas le rôle que j’ai joué : celui de sauver les citoyens. J’ai joué le rôle d’un soldat. La tenue de ce procès est une question de dignité et d’honneur pour nous et nos enfants. Je n’ai jamais eu un cas de conscience dans ma vie. Après ce procès, moi je dirai au revoir à l’armée pour évoluer au sein d’une ONG humanitaire », a déclaré Tiégboro au cours de la 6ème journée du procès du massacre du 28 septembre 2009, réservée à la défense pour poser des questions.

A noter qu’ils sont 12 dont 11 présents dans la salle d’audience notamment l’ex-chef de l’Eat guinéen Moussa Dadis Camara a être poursuivis pour des faits présumés » de meurtres, assassinats, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, tortures enlèvement et séquestration, non assistance à personne en dangers, violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégale de matériels de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions ».

Elisa Camara

