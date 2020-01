‘’Le procès du 28 septembre se tiendra plus tard en juin 2020 et Dadis sera à la barre” (ministre de la Justice) 

Face à la presse vendredi dans un réceptif hôtelier de Conakry, le ministre de la Justice garde des sceaux, Mamadou Lamine Fofana a, dans son intervention, évoqué les massacres du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry qui ont fait, selon l’ONU, plus de 150 morts, de nombreuses femmes violées et des blessés sous la junte dirigée par l’ex-capitaine Moussa Dadis Camara.

Pour lui, le procès se tiendra au mois de juin prochain après la construction d’un immeuble devant abriter la salle d’audience.

“Je vous dis et je vous précise bien que nous procéderons à la pose de la première pierre le lundi. Il s’agit d’un immeuble qui doit abriter le procès. L’entrepreneur dit 10 mois mais, nous avons besoin d’une salle d’audience digne de nom qui puisse abriter ce procès. C’est-à-dire, une salle d’audience, une salle de délibération, une salle de témoins, une salle pour les visites, etc. Dès que cela se réalise et nous pensons que d’ici le mois de mai, cela pourra se réaliser. Nous avons pris des engagements ferme vis-à-vis de la communauté internationale que le procès se tiendra plus tard en juin 2020 et nous tenons à respecter ce délai”, a-t-il dit.

Parlant du cas de l’ex-aide de camp Aboubacar Toumba Diakité, en prison depuis quelques mois, le ministre de la Justice a indiqué que « (…) Toumba Diakité a deux infractions. Il y a d’une part sa responsabilité dans les événements du 28 septembre, mais il a aussi la responsabilité dans la tentative d’assassinat portant sur le président Moussa Dadis Camara. A ce titre, un mandat a été lancé, et il a été exécuté au Sénégal. On a demandé l’extradition et, c’est à ce titre qu’il a été détenu. Une double inculpation. S’agissant de Dadis, il fait partie des personnes renvoyées par le pool de juges d’instruction par le tribunal criminel spécial. Et, je vous garantis qu’il sera présent à la barre le jour convenu. Pour la détention des autres mis en cause, cela relève de l’imperium du juge. Je vous dis que le dossier a été instruit par trois juges qui sont saisis en charge et en décharge. Ils sont libres de placer quelqu’un sous mandat de dépôt, comme ils sont libres de laisser la personne sous contrôle judiciaire(…) ».

Mohamed Cissé

