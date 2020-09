Le massacre de plus de 150 guinéens, selon l’ONU, le 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry n’a toujours pas été jugé. Dans un communiqué conjoint, les Etats-Unis, la France et l’Union européenne ont exhorté ‘’le gouvernement guinéen à tenir un procès dans les plus brefs délais afin que tous les responsables de ce crime odieux répondent de leurs actes devant un tribunal.