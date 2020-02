Matam : échauffourées entre élèves et forces de l’ordre devant le siège de l’UFR 

Des échauffourées ont éclaté ce jeudi, 13 février aux environs de 10 heures devant le siège de l’Union des Forces Républicaines (UFR) dans la commune de Matam. Selon les témoignages, il s’agit d’un groupe d’élèves qui ont érigé des barricades au carrefour tout près du siège. Alertées, les forces de défense et de sécurité aussitôt arrivés sur les lieux ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes afin de dissuader les manifestants.

Selon les explications de M’bemba Laye Soumah, fédéral de l’UFR à Matam, tout aurait commencé aux alentours de 10 heures.

« Ce matin quand je suis venu au siège j’ai été informé quelques minutes après que les enfants ont érigé des barricades. Et quand j’ai regardé, les enfants étaient mélangés, il y avait même certains élèves du public qui étaient venus. Donc, ils ont mis des pneus, déversé des ordures au carrefour et ont commencé à taper et brûlé les pneus. Entre temps, moi j’étais dans la cour et on m’a informé que la police est déjà là. J’ai voulu sortir mais ils ont commencé à tirer du gaz, et sur le siège, et sur l’école, et sur les voisins. Même la vieille boutiquière qui est là, les policiers étaient partis s’attaquer à la vieille-là en lui disant pourquoi elle laisse les enfants ériger les barrages et brûler des pneus. Donc il y a eu des discussions entre la famille-là et les policiers. Alors ils se sont retirés pour un premier temps et les enfants ont encore repris. Donc pour la deuxième fois quand ils sont revenus ils sont venus garer deux pickups devant le portail même, coller au portail du siège et ont commencé à jeter du gaz par-ci par-là », a-t-il expliqué.

Maciré Camara