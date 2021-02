Matam : l’ambassadeur de Russie reçoit Elhadj Mamadou Sylla, chef de file…

Le chef de file de l’opposition guinéenne (cfog), Elhadj Mamadou Sylla a été reçu en audience ce vendredi 19 février 2021, par Son Excellence Vadim Vladilenovich Razumovskiy, ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Guinée et de la Sierra Leone, avec résidence à Conakry dans la commune de Matam.

Le chef de file a profité de cette visite pour présenter son cabinet et ses attributions. Les deux personnalités ont également échangé sur les relations séculaires et historiques qui existent entre nos deux pays. Et aussi sur l’actualité sociopolitique de la Guinée .Les échanges ont été très fructueux.

Le diplomate russe, s’est réjoui de cette visite de courtoisie et surtout de la nouvelle dynamique impulsée à ce statut du chef de file de l’opposition, depuis l’arrivée de l’honorable Elhadj Mamadou Sylla à la tête. M. Vadim a exhorté le chef de file à poursuivre son programme en vue de visiter le maximum d’ambassadeurs accrédités en Guinée.

La rencontre a pris fin par une visite guidée dans les locaux de l’ambassade.

La cellule de communication du Cfog