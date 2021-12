Matam : présentation et installation du bureau de l’union communale des transporteurs routiers

C’est dans une atmosphère bon enfant que Diallo Mamadou alias « Maninka », président entrant et son équipe composée de 43 membres ont été installés hier mercredi 15 décembre 2021, en présence du président de l’Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, de plusieurs transporteurs routiers , de quelques représentants des autres bureaux des transporteurs routiers de Conakry et d’ailleurs .Cette cérémonie a eu lieu à la maison des jeunes de Matam.

Frebory Donzo , président de l’Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, qui a présidé cette cérémonie, a lancé un message au nouveaux président. Pour lui, ce bureau va servir à représenter l’ensemble des transportateurs de Matam. Avant d’ajouter que le critère de choix vient de l’ensemble des transportateurs de Matam. « Le message qu’on a à adresser au président entrant, c’est de s’occuper des transporteurs, régler le problème des transporteurs et dans l’intérêt des transporteurs…Ça c’est le choix des transporteurs de Matam,comme vous l’avez vu. C’est pourquoi, on a préféré reprendre la liste de leur choix malgré qu’ils ont fait par consensus mais nous somme passés pour un problème de principe à la lecture complète de la liste. Le dernier message, c’est de renforcer l’unité au sein de l’Union nationale des transporteurs de Guinée et de s’occuper des transporteurs. Notre mission, c’est ça », a-t-il indiqué.

Le président entrant dit être content du choix porté sur sa personne. Il promet de résoudre les problèmes des transporteurs de Matam. « Mon sentiment, est un sentiment de joie et de quiétude. Je suis élu aujourd’hui président de l’Union des transporteurs de Matam, franchement c’est pour résoudre beaucoup de problèmes des transporteurs de Matam. Les priorités, c’est de réunir d’abord tous les transporteurs, leur donner ce qu’il faut pour que vraiment le transport marche au niveau de Matam, même au niveau de la Guinée. On a les moyens, parce que on a de l’expérience. C’est pas aujourd’hui qu’on a commencé le transport, ça fait plus de 30 ans. Je promets aux transporteurs que je ferai de mon mieux pour pouvoir les mettre dans les mêmes assiettes. », a promis Diallo Mamadou, alias Maninka, président entrant.

Quant au président sortant, qui a fait plus de 10 ans à la tête de l’Union des transporteurs de Matam, son équipe a été empêchée de travailler. Tout de même, il rassure qu’il va accompagner le nouveau bureau.

« On n’a pas bien travaillé d’autant plus qu’on était toujours embêté par le soi-disant syndicat des transporteurs. On n’a pas pu travailler avec eux. Le nouveau bureau qui est là maintenant, tous les transporteurs ont pris conscience . On va bien redynamiser le bureau entrant. On va bien l’accompagner, maintenant moi je suis le vice-président du bureau national.

Je veux dire au nouveau président pour ne pas qu’il tombe dans le même filet que moi, il n’a qu’à rassembler tous les transporteurs pour qu’on réussisse », a déclaré Bakary Camara.

Ce bureau entrant est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable.

Christine Finda Kamano