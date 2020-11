Match amical à Kindia : le Gangan FC domine le Loubha FC sur le score étriqué d’1-0

En amical pour le compte des préparatifs du championnat national de Ligue 2, le Gangan FC est venu à bout ce mercredi 4 novembre 2020 du Loubha FC de Télimélé sur ma plus petite des marques un but à 0. La rencontre s’est jouée au vieux stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia. L’unique but de la rencontre a été marqué sur pénalty par Mohamed Facinet Sylla “Falcao”.

En ligue 2 depuis la saison dernière interrompue par le Covid 19, le Gangan FC de Kindia se prépare à sa manière pour retrouver la ligue 1 Salam dès la saison prochaine. Ce mercredi, l’équipe de Banfa Diaby a battu le Loubha FC qui évolue dans l’élite guinéenne.

Bien partis, les poulains de Kaman Camara n’ont pas été réalistes face l’équipe fanion de Kindia qui disputait son deuxième match amical de préparation. Après une première période stérile en occasions, c’est dans la deuxième manche de la dernière explication que le Gangan FC a remporté la victoire après une charge irrégulière concédée par la défense de Loubha FC. Sans trembler, Mohamed Facinet Sylla “Falcao” donnait l’avantage au club de la Cité de Manga Kindi Camara. Une victoire qui rassure les supporters de Kania impatients de voir leur équipe préfectorale en Ligue 1 guinéenne sous la houlette du nouvel entraîneur Abdoulaye Bangoura (Zité).

De son côté, le Loubha FC qui n’a disputé qu’un seul match du championnat guinéen cette saison face au Fello Star de Labé (1-0), compte jouer les premiers rôles dans l’élite.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10