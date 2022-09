Match amical : la Côte-d’Ivoire corrige la Guinée 3-1

Après son revers contre l’Algérie lors de son premier match amical, la Guinée s’est à nouveau inclinée ce mardi 27 septembre, à Amiens contre la Côte-d’Ivoire. Le Syli national a perdu 3-1 face aux éléphants ivoiriens.

Dominateurs en première période, les ivoiriens ont inscrit trois buts par Ibrahima Sangaré (30’), Souleymane Doumbia (41’) et Seko Fofana dans le temps additionnel (45+1).

En seconde période, Kaba Diawara procède à trois changements avec les entrées en jeu de Moriba Kourouma, Morgan Guilavogui et Ibrahim Diakité. Avec ces changements, le Syli national s’est repris en dominant légèrement la rencontre et parvient à réduire le score par une tête de Mouctar Diakhaby sur corner (52’).

Le score restera inchangé jusqu’à la fin de la rencontre.

La Guinée clôture la trêve internationale par deux défaites. le Syli national a été battu par les Fennecs d’Algérie 1-0 et 3-1 par les éléphants de la Côte-d’Ivoire.

Sadjo Bah