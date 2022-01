Match amical : le Syli national prend sa revanche sur le Rwanda avant de rallier Bafoussam

Défait au match aller (3-0), le Syli national de Guinée jouait son match amical retour face aux Amavubis du Rwanda ce jeudi 6 janvier 2022, à Kigali.

Après la défaite d’il y a trois jours, les joueurs de Kaba Diawara voulaient à tout prix se rassurer à quelques jours du début de la CAN 2021, prévue au Cameroun, du 09 janvier au 06 février.

Naby Keïta inscrivant le second but de son équipe



Au coup d’envoi de ce match retour, c’est un syli conquérant et déterminé qui démarré cette première période et finalement cette détermination sera payante à la 27ème minute par l’ouverture du score de Mohamed Bayo. Le second but surviendra à la 33ème minute par le capitaine, Naby Keita. Le Syli national de Guinée rejoint les vestiaires avec un avantage logique sur son adversaire du jour.

Au retour des vestiaires, malgré les changements effectués par les deux entraîneurs, le score restera inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire.

Le syli national tient donc sa revanche sur les Amavubis, trois jours après la victoire des locaux.

La délégation guinéenne quittera Kigali dans la nuit du jeudi 06 au vendredi 07 juin pour la ville de Bafoussam, au Cameroun où le Syli national disputera sa première rencontre du B contre le Malawi, le 10 janvier prochain.

Kalidou Diallo