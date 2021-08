Match Guinée-Bissau – Guinée : 14 des 24 joueurs sélectionnés déjà présents à Nouakchott (Féguifoot)

A 48 heures de la rencontre Guinée Bissau – Guinée, de la première journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022, les joueurs du Syli national ont commencé à rallier Nouakchott. Sur les 24 joueurs sélectionnés, 14 sont déjà présents dans la capitale mauritanienne.

Ci-dessous, le groupe déjà présent à Nouakchott.

Gardiens : Moussa Camara, Mohamed Camara.

Défenseurs : Florentin Pogba, Mohamed Kalil Traoré, Issiaga Sylla, Pa Konaté, Abdoulaye Cissé, Abdoulaye Sylla

Milieux : Mady Camara, Mamadou Kane, Morlaye Sylla, Aguibou Camara

Attaquants : François Kamano, Moustapha Kouyaté.

Selon la fédération guinéenne de football, le capitaine Naby Keita, Amadou Diawara, Mohamed Bayo, Aly Keita, Mohamed Ali Camara et Ibrahima Sory Conté arrivent ce lundi soir à Nouakchott.

Elle indique que Kamso Mara et Seydouba Soumah vont rejoindre le groupe dans la matinée du mardi 31 août.

Cependant, la Féguifoot souligne que l’attaquant Ahmad Mendes Moreira manquera la rencontre de la première journée pour des raisons administratives.

Le défenseur, Saïdou Sow est incertain pour cette rencontre à cause d’une blessure au poignet contractée lors du match Marseille/Saint-Etienne.

Le match Guinée-Bissau – Guinée de la première journée du groupe I des, éliminatoires de la coupe du monde, délocalisée à Nouakchott est prévu le 1er septembre, à 16 heures GMT.

Sadjo Bah