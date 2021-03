Match Guinée-Mali : ‘’nos joueurs étaient un peu en dessous’’ (Didier Six)

Ce mercredi, 24 mars 2021, le syli national de Guinée jouait son avant dernier match des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 face aux Aigles du Mali au stade Général Lansana Conté de Nongo. Après une première période difficile pour les poulains du coach français, Didier Six, suite à une domination malienne, finalement, le dénouement de la rencontre viendra sous les pieds de Seydouba Soumah, remplaçant avant le coup d’envoi de ce match, à la 75è minute de la seconde période.

Avec cette victoire, Guinéens et Maliens joueront les phases finales de la 33ème édition de la CAN Cameroun 2021. Devant la presse à la conférence d’après match, le coach Malien, Magassouba a souligné :

« Un match Mali-Guinée a été toujours intéressant et je crois que cette rencontre aussi s’est inscrit dans cet ordre d’idée. Les deux équipes se sont déployées comme il le faut et finalement, le gain du match est revenu à la Guinée. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas venus pour se faire vaincre, mais pour gagner. Malheureusement, nous n’avons pas pu gagner parce que nous avons mal négocié nos temps forts, une très mauvaise gestion de notre domination. Car, on pouvait marquer deux buts et tuer le match. Félicitations au vainqueur. »

De son côté, le sélectionneur guinéen, Didier Six a précisé : « Le Mali est venu avec une équipe manquante. Mais ça prouve la qualité du football malien et j’avais prévenu mes joueurs que s’il y avait des joueurs qui n’étaient pas là, ce qui allait jouer et allait avoir une adrénaline supplémentaire. C’est ce qui s’est passé en première période, avec nos joueurs aussi qui étaient un peu en dessous. En deuxième période, c’était un peu plus équilibré, car le Mali et la Guinée, c’est toujours des matchs difficiles. »

Avec cette victoire, le Syli national de Guinée se qualifie avant de jouer son dernier match en Namibie, le 28 mars prochain. Et les Aigles du Mali, malgré la défaite étaient déjà qualifiés avant même de jouer cette rencontre et reste toujours leader en attendant le dernier match du groupe entre la Namibie et la Guinée.

Le classement provisoire du groupe A après cette 5ème journée est le suivant :

1er : Mali 13 points

2ème : Guinée 11 points

3ème : Namibie 6 pts

Et le Tchad disqualifié par la CAF pour ingérence des autorités politiques.

